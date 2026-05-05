中川翔子の歌手デビュー20周年を記念した新曲「Twilight Magic」が、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』第2クールのエンディングテーマに決定した。これは本日5月5日、自身の誕生日に行われた＜中川翔子 20th Anniversary Birthday Live＞にて発表されたもの。ライブ内では「Twilight Magic」が初披露され、会場は大きな盛り上がりを見せた。さらにサプライズとして、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』の主人公キャラクター・スピカ・ヴァル