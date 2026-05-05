中川翔子の歌手デビュー20周年を記念した新曲「Twilight Magic」が、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』第2クールのエンディングテーマに決定した。

これは本日5月5日、自身の誕生日に行われた＜中川翔子 20th Anniversary Birthday Live＞にて発表されたもの。ライブ内では「Twilight Magic」が初披露され、会場は大きな盛り上がりを見せた。

さらにサプライズとして、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』の主人公キャラクター・スピカ・ヴァルゴの着ぐるみがステージに登場。アンコールでは中川翔子とともに「Twilight Magic」のパフォーマンスを披露し、歌手デビュー20周年＆バースデーの特別なステージに華を添えた。

TVアニメ『黒猫と魔女の教室』は2026年4月12日より放送開始。CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜23時30分〜）にて放送中。

新曲「Twilight Magic」は、7月より先行配信を開始し、9月9日にCDリリースとなる。TeddyLoid作詞作曲編曲の本作は、アニメと中川翔子の世界観がMIXされた、キュートでマジカルなエレクトロポップサウンドに仕上がっている。

©金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会

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◾︎中川翔子 コメント

猫！星座！魔法！大好きがぎゅっと詰まった、夢いっぱいの作品に関わらせていただけてとても嬉しいです。

歌手活動20周年という節目に「Twilight Magic」を歌えるありがたさも噛みしめながら、大切に歌いました。

キラキラとした世界観にぴったりな、これまでにない新しくてかわいい楽曲になっています。聴いてくださる皆さんの心にも魔法がかかりますように。

そして作中の“猫のおしりにキスをする”シーン、実は我が家でも代々やってきたことで！もしかして呪いを解く儀式だったのかも…？と、勝手にご縁を感じてしまいました。

ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！

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◾︎歌手デビュー20周年記念シングル「Twilight Magic」

発売日：2026年9月9日(水)

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