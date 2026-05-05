中川翔子、歌手デビュー20周年記念シングル「Twilight Magic」がTVアニメ『黒猫と魔女の教室』第2クールEDテーマに決定
中川翔子の歌手デビュー20周年を記念した新曲「Twilight Magic」が、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』第2クールのエンディングテーマに決定した。
これは本日5月5日、自身の誕生日に行われた＜中川翔子 20th Anniversary Birthday Live＞にて発表されたもの。ライブ内では「Twilight Magic」が初披露され、会場は大きな盛り上がりを見せた。
さらにサプライズとして、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』の主人公キャラクター・スピカ・ヴァルゴの着ぐるみがステージに登場。アンコールでは中川翔子とともに「Twilight Magic」のパフォーマンスを披露し、歌手デビュー20周年＆バースデーの特別なステージに華を添えた。
TVアニメ『黒猫と魔女の教室』は2026年4月12日より放送開始。CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜23時30分〜）にて放送中。
新曲「Twilight Magic」は、7月より先行配信を開始し、9月9日にCDリリースとなる。TeddyLoid作詞作曲編曲の本作は、アニメと中川翔子の世界観がMIXされた、キュートでマジカルなエレクトロポップサウンドに仕上がっている。
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◾︎中川翔子 コメント
猫！星座！魔法！大好きがぎゅっと詰まった、夢いっぱいの作品に関わらせていただけてとても嬉しいです。
歌手活動20周年という節目に「Twilight Magic」を歌えるありがたさも噛みしめながら、大切に歌いました。
キラキラとした世界観にぴったりな、これまでにない新しくてかわいい楽曲になっています。聴いてくださる皆さんの心にも魔法がかかりますように。
そして作中の“猫のおしりにキスをする”シーン、実は我が家でも代々やってきたことで！もしかして呪いを解く儀式だったのかも…？と、勝手にご縁を感じてしまいました。
ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！
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◾︎歌手デビュー20周年記念シングル「Twilight Magic」
発売日：2026年9月9日(水)
購入：https://Shokotan.lnk.to/twilightmagic
【完全生産限定盤】SRCL-13707〜8（BOX仕様・豪華グッズ付き）￥11,000-
【通常盤】SRCL-13709 ￥1,400‐
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◾︎『黒猫と魔女の教室』
放送開始：2026年4月12日（日）
放送局：CBC/TBS系全国28局ネット
放送枠：「アガルアニメ」枠（日曜23:30〜）
《放送情報》
CBC/TBS系28局ネット「アガルアニメ」枠 4月12日（日）より毎週日曜23時30分〜
AT-X 4月14日（火）より毎週火曜20時00分〜
（リピート放送：毎週木曜8時00分〜／毎週月曜14時00分〜）
BS12 4月16日（木）より毎週木曜26時00分〜
※放送日時は編成の都合により変更する場合がございます。
《STAFF》
原作：金田陽介（講談社「マガジンポケット」連載）
監督：龍輪直征
シリーズ構成：後藤みどり
キャラクターデザイン：小野田貴之
クリーチャーデザイン：新妻大輔
美術監督：Scott MacDonald
色彩設計：相原彩子
3DCG：ライデンフィルム
撮影監督：室塚勇伎
編集：エディッツ
音響監督：田中亮
音響効果：風間結花
音響制作：ソニルード
音楽 ：R・O・N
アニメーション制作：ライデンフィルム
《CAST》
スピカ・ヴァルゴ役：本渡楓
クロード・シリウス役：島粼信長
アリア・アクエリアス役：和泉風花
メロウ・パイシーズ役：鈴木みのり
ユゥ・アリーズ役：橘杏咲
イオ・トーラス役：白石晴香
カストル・ジェミニ役： 上村祐翔
ポルックス・ジェミニ役：長谷川玲奈
タルフ・キャンサー役：石毛翔弥
レオ・レグルス役：ファイルーズあい
アストレア・ライブラ役：大野智敬
ハナ・サソリジョウ役：渡谷美帆
キロン・サジタリアス・アラディア役：浦和希
カペラ・カプリコーン役：櫻井みゆき
《公式サイト》
https://witch-classroom.com/
《公式X》
https://x.com/witch_classroom
©金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会