【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupがCDデビュー２周年を記念してYouTube生配信とMVプレミア公開を行うことが決定した。 ■デビュー2周年をメンバーと共にリアルタイムで祝おう！ 6月17日にグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となる4th Single「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! groupが、CDデビューから丸２年となる5月15日19:30にYou