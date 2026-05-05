Aぇ! group、CDデビュー２周年を記念してYouTube生配信が決定！終了後には4th Single「でこぼこライフ」MVプレミア公開も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupがCDデビュー２周年を記念してYouTube生配信とMVプレミア公開を行うことが決定した。

■デビュー2周年をメンバーと共にリアルタイムで祝おう！

6月17日にグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となる4th Single「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! groupが、CDデビューから丸２年となる5月15日19:30にYouTube生配信を実施する。

先日の大阪城ホール公演のMCコーナー生配信で、「でこぼこライフ」に加えてこれまでリリースした全44曲のサブスク解禁と同楽曲の初披露を行い、大きな話題となったばかり。CDデビュー丸２年を迎える特別な日に、これまで支えてくれたファンとともに楽しいひとときを過ごす予定だ。

さらに、生配信終了後の20時30分から「でこぼこライフ」のMVをプレミア公開することも決定。ファンにとっては生配信とあわせてリアルタイムで参加して、特別な時間を共有できる絶好の機会だ。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「でこぼこライフ」

■ライブ情報

『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』

05/30（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

05/31（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

07/04（土）神奈川・横浜アリーナ

07/05（日）神奈川・横浜アリーナ

07/06（月）神奈川・横浜アリーナ

07/07（火）神奈川・横浜アリーナ

07/11（土）静岡・エコパアリーナ

07/12（日）静岡・エコパアリーナ

■【画像】「でこぼこライフ」ジャケット画像

■【動画】Aぇ! group 「でこぼこライフ」MV Teaser #1

■関連リンク

Aぇ! group 【デビュー２周年】記念生配信

https://youtube.com/live/fLCFAAkLLIc?feature=share

日時：5月15日（金）19:30頃から生配信

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/

https://starto.jp/s/p/artist/157