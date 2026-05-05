◆春季高校野球大阪府大会▽５回戦大阪桐蔭１０―１港＝７回コールド＝（５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）センバツ優勝の大阪桐蔭が５回戦で港にコールド勝ち。８強に進出した。西谷浩一監督は試合後、日本高野連が５月３０日、６月６日に開く７イニング制導入についての「意見交換会」について言及した。「意見交換会」には自身のほか、仙台育英（宮城）の須江航監督、侍ジャパン元監督の栗山英樹さんら球界関係者のほか、