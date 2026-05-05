スネルの復帰が間近に迫っている(C)Getty Imagesドジャースのブレーク・スネルが間もなく、戦列復帰を果たす。メジャー公式サイト『MLB.com』が現地時間5月4日、チームが掲げるスネル復帰までのプランを伝えた。【動画】思わず頭を抱えた…佐々木がウォーカーに被弾したシーンドジャース加入2年目のスネルは、昨年のポストシーズンでの登板による疲労のためスプリングトレーニングから調整を続け、開幕直前に負傷者リスト（IL