5月5日正午、Storm Labels公式YouTubeチャンネルにて横山裕「オニギシ」のアニメーションミュージックビデオが公開された。本映像は、本日5月5日(火)・6日(水)に大阪城ホールで開催される横山裕ソロコンサート＜ROCK TO YOU ーLIVE EMOTIONー＞にあわせて公開されたもの。楽曲は2006年発売のSUPER EIGHTファーストアルバム『KJ1 F・T・O』に収録され、2025年に自身初のソロアルバム『ROCK TO YOU』にてセルフカバー。昨年放送の日