4日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】この副賞はうらやましい！先週の「メキシコ・リビエラマヤオープン」で2週連続優勝を果たしたネリー・コルダ（米国）が、1位の座をキープ。2位のジーノ・ティティクル（タイ）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）との差も広げた。4位のチャーリー・ハル（イングランド）、5位のハナ・グリーン（オーストラリア）と、上位陣に変動はなし。日本勢も6位を維持した山下美夢有をはじめ、15