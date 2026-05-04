All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「山田涼介の出演作で好きなドラマ」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：『探偵学園Q』（天草流）／60票2位は、『探偵学園Q』（日本テレビ系）です。人気漫画を実写化した作品で、2006年から2007年にかけて放送。探偵学校に集まった生