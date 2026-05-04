山田涼介の出演作で「好きなドラマ」ランキング！ 2位『探偵学園Q』を20票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「山田涼介の出演作で好きなドラマ」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位は、『探偵学園Q』（日本テレビ系）です。
人気漫画を実写化した作品で、2006年から2007年にかけて放送。探偵学校に集まった生徒たちが謎めいた難事件に立ち向かう物語で、神木隆之介さんや志田未来さんといった当時の若手俳優との共演も話題となりました。山田さんが演じた天草流は、クールで謎めいたキャラクター。人と馴れ合うことが苦手ながらも、仲間と絆を深めていく姿が視聴者の心をつかみました。
アンケート回答者からは、「好きなドラマとして一番挙げやすいのは、探偵学園Qです。山田涼介さんのテレビドラマ初出演作で、天草流のミステリアスな雰囲気が印象に残りやすく、代表的な初期作品としても選びやすいです」（50代女性／東京都）、「少年のあどけなさとかっこよさが混じっていたから」（40代女性／長野県）、「毎週楽しみにしてたから」（30代男性／群馬県）、「内容が非常に面白かったから」（20代男性／東京都）などのコメントが寄せられました。
1位に選ばれたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）です。
人気漫画をドラマ化した同作は、1995年からシリーズを重ねてきたミステリードラマの金字塔です。山田さんは、主演として4代目・金田一一役に抜てき。幼なじみの七瀬美雪役は、川口春奈さんが務めました。豊かな演技力で数々の難事件に挑む姿は、毎週多くの視聴者をくぎ付けにしました。
回答者からは、「この作品がそもそも好きで、歴代のドラマ等みてきましたが、山田君バージョンが一番好きです」（50代女性／奈良県）、「怖い雰囲気のドラマですが、コミカルな演技が上手かったので、好きです」（30代男性／兵庫県）、「原作のイメージに合ったミステリアスさと、時折見せる人間味のある演技が魅力的でした。難しい役柄ながらも自然に演じていて、引き込まれる作品だったためです」（20代男性／沖縄県）といった理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
2位：『探偵学園Q』（天草流）／60票
2位は、『探偵学園Q』（日本テレビ系）です。
人気漫画を実写化した作品で、2006年から2007年にかけて放送。探偵学校に集まった生徒たちが謎めいた難事件に立ち向かう物語で、神木隆之介さんや志田未来さんといった当時の若手俳優との共演も話題となりました。山田さんが演じた天草流は、クールで謎めいたキャラクター。人と馴れ合うことが苦手ながらも、仲間と絆を深めていく姿が視聴者の心をつかみました。
1位：『金田一少年の事件簿』（金田一一）／80票
1位に選ばれたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）です。
人気漫画をドラマ化した同作は、1995年からシリーズを重ねてきたミステリードラマの金字塔です。山田さんは、主演として4代目・金田一一役に抜てき。幼なじみの七瀬美雪役は、川口春奈さんが務めました。豊かな演技力で数々の難事件に挑む姿は、毎週多くの視聴者をくぎ付けにしました。
回答者からは、「この作品がそもそも好きで、歴代のドラマ等みてきましたが、山田君バージョンが一番好きです」（50代女性／奈良県）、「怖い雰囲気のドラマですが、コミカルな演技が上手かったので、好きです」（30代男性／兵庫県）、「原作のイメージに合ったミステリアスさと、時折見せる人間味のある演技が魅力的でした。難しい役柄ながらも自然に演じていて、引き込まれる作品だったためです」（20代男性／沖縄県）といった理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)