一卵性三つ子シンクロアクロバットパフォーマー 佐藤三兄弟が、日本クラウンよりメジャーデビューを発表。新曲「DAISUKI」を8月5日にリリースする。 （関連：Ms.OOJA、往年の名曲に与えた新しい価値演歌の魅力を再発見した特別な一夜） 佐藤三兄弟は、持ち味であるシンクロアクロバットを武器に、国内のみならずタイをはじめとするアジア圏での海外パフォーマンスも行っている。2025