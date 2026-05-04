高額な医療費がかかった際に心強い高額療養費制度ですが、マイナ保険証を利用することで手続きが不要になります。一方、高額療養費の自己負担限度額は引き上げが予定されており、患者の家計への影響が懸念されています。本記事では高額療養費制度におけるマイナ保険証の活用方法や、具体的な限度額について解説します。 病院窓口では「マイナ保険証」で高額療養費制度を利用可能 医療機関にマイナ保険証を提出することで