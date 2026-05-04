東京都三鷹市が先月、三鷹の森ジブリ美術館など文化施設が点在する市内の地域に、若手芸術家を対象としたシェアハウス「三鷹ヴィレッジ森のアトリエ」をオープンさせた。次世代の芸術家を育成するとともに、住民の文化活動も促進したい考えだ。地域おこしや魅力創出につながるとして、都や他自治体も芸術家支援に取り組んでいる。（長谷裕太）シェアハウスは２棟あり、定員６人。居室内に階段があるメゾネットタイプで、２人