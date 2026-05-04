小田急小田原線（資料写真）４日午前５時半ごろ、松田町の小田急線渋沢─新松田間で、下り線の架線に金属製の板（縦７メートル、横６メートル）などがもたれかかっているのを、踏切監視カメラの映像を確認していた運輸司令所係員が見つけた。小田急電鉄によると、同線は東海大学前─足柄間で一時停電し、秦野─小田原間の上下線で運転を見合わせた。同１１時５５分に運転を再開、１３５本が運休するなどし、約３万５３００人に