時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』(2006)の続編『プラダを着た悪魔2』が1日の公開から、全米で初週末3日間の興行収入が約7700万ドル、日本円で約120億7591万円を突破し、全世界興収はすでに約2億3360万ドル（約366億3548万円）を記録したことが発表された。【動画】メリル・ストリープら豪華キャストが前作からの変化を語り尽くす全世界主要51の国と地域で公開され、36の国と地域でNo.1となり、グロー