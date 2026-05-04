『プラダを着た悪魔2』全世界興行収入、約366億円を記録 公開3日間で 日本では初日に3億円超える
時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』(2006)の続編『プラダを着た悪魔2』が1日の公開から、全米で初週末3日間の興行収入が約7700万ドル、日本円で約120億7591万円を突破し、全世界興収はすでに約2億3360万ドル（約366億3548万円）を記録したことが発表された。
【動画】メリル・ストリープら豪華キャストが前作からの変化を語り尽くす
全世界主要51の国と地域で公開され、36の国と地域でNo.1となり、グローバルのオープニング成績は本年度2位に。今回、映画の舞台となったイタリアが1660万ドル（約26億337万円）と世界国別ランキングで異例のトップとなった。また、この驚異的なグローバルのオープニング成績は、ふたりのアイコニックな名優メリル・ストリープとエミリー・ブラントの出演の全作品のオープニング数字を上回る記録となった。
日本では公開初日だけで動員27万494人、興行収入3億5632万700円を記録し、トム・クルーズのキャリア史上最高世界興収記録を樹立した『トップガン マーヴェリック』（22年公開／日本最終興行収入：138.1億円）をも大きく上回る初日成績を収め、初日単日では2026年に公開された洋画ナンバーワンの大ヒットスタートとなった。公開3日間の動員数は66万8967人、興行収入は9億8827万9800円を記録した。
そしてこのたび、作中を彩る華やかなファッションの裏側に迫る特別映像が到着。前作で身に着けていた懐かしの衣装と最新作での衣装をプレイバックしながら、20年の時を経てキャリアも人生経験も重ねた各キャラクターたちが、ファッションの面でどのような変化を遂げていったのか、豪華キャスト陣一人ひとりがたっぷりと語っている。
【動画】メリル・ストリープら豪華キャストが前作からの変化を語り尽くす
全世界主要51の国と地域で公開され、36の国と地域でNo.1となり、グローバルのオープニング成績は本年度2位に。今回、映画の舞台となったイタリアが1660万ドル（約26億337万円）と世界国別ランキングで異例のトップとなった。また、この驚異的なグローバルのオープニング成績は、ふたりのアイコニックな名優メリル・ストリープとエミリー・ブラントの出演の全作品のオープニング数字を上回る記録となった。
そしてこのたび、作中を彩る華やかなファッションの裏側に迫る特別映像が到着。前作で身に着けていた懐かしの衣装と最新作での衣装をプレイバックしながら、20年の時を経てキャリアも人生経験も重ねた各キャラクターたちが、ファッションの面でどのような変化を遂げていったのか、豪華キャスト陣一人ひとりがたっぷりと語っている。