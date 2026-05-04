実験機がついに本気状態での飛行を見せるアメリカ航空宇宙局（NASA）は2026年5月1日、静音超音速ジェット機「X-59」による初期飛行試験での操縦テスト映像を公式YouTubeで公開しました。【動画】おお、軽快に飛んでる！ これが、実験飛行するX-59です！ 長い機首でも問題なし！このテストは2026年4月14日に実施されたもので、着陸装置を格納した状態での飛行試験と同時に行われたものとみられます。すでに着陸装置を格納した状