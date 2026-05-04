近所のコインパーキングに車を停め、「最大料金1000円」と書かれていたので安心して一晩利用したところ、翌朝に精算機を見ると想像以上の高額請求に驚いた、という経験をした人は珍しくありません。コインパーキングの「最大料金」にはいくつかの条件があり、それを見落としてしまうと上限が適用されないケースもあります。 本記事では、なぜこのようなことが起きるのか、そしてトラブルを防ぐために何を