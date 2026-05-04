◆高円宮杯Ｕ１８サッカープリンスリーグ東海▽第５節清水ユース３―０東海大静岡翔洋（３日、草薙陸上競技場）大会３連覇、そしてプレミア復帰を目指す清水エスパルスユースが３―０で東海大静岡翔洋に快勝。主将のＭＦ杉山琥二郎（３年）が全３得点にからむ活躍を見せた。前節・富士市立戦（６〇０）で３得点している頼れる１０番は、前半２９分に先制のミドルを決める。３戦連続ゴールだが、これだけでは終わらない。風下