◆高円宮杯Ｕ１８サッカープリンスリーグ東海▽第５節 清水ユース３―０東海大静岡翔洋（３日、草薙陸上競技場）

大会３連覇、そしてプレミア復帰を目指す清水エスパルスユースが３―０で東海大静岡翔洋に快勝。主将のＭＦ杉山琥二郎（３年）が全３得点にからむ活躍を見せた。

前節・富士市立戦（６〇０）で３得点している頼れる１０番は、前半２９分に先制のミドルを決める。３戦連続ゴールだが、これだけでは終わらない。風下に立った後半にロングスローなどで攻め込まれたものの、同２６分のカウンター攻撃で杉山は左サイドを抜け出したＭＦ小沢煌志（２年）へ絶妙のスルーパス。その折り返しをＭＦ山崎瑛晴（２年）が決めて翔洋を突き放す。

そして終了間際の４５分、ＦＷ佐藤利仁（３年）にスルーパスを送り、ダメ押し点をアシストだ。「ラストパスが今までの課題だったんです。うまくいった」。市川大祐監督（４５）も「スペースをよく見て、チームを引っ張るようになってきた」と目を細めた。

開幕２連勝したものの、第３節で帝京大可児と１―１でドロー。「気持ちで負けていた」（杉山）と気を引き締め直し、再び２連勝だ。５連勝で首位を走る静岡学園とは６月２７日にアイスタで戦う。「そこまで目の前の試合に集中して勝っていく」。気を緩めることなく、６日の藤枝明誠戦に備える。（里見 祐司）