◆米大リーグパドレス―ホワイトソックス（３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ホワイトソックスのＡ・ケイ投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・パドレス戦に先発し、５回７安打３失点と粘投した。２勝目はならなかったが、防御率５・７０とした。２４年から昨季までＤｅＮＡでプレーし、２年間で通算１５勝を挙げた左腕は今季から３年ぶりにメジャー復帰。だが、この日までの直近３試合はいずれも