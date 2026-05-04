渋滞は「Uターン」方向へシフト！2026年のゴールデンウイークも終わりに差し掛かり、各地の高速道路では、いわゆるUターンラッシュが本格化します。きょう5月4日（月）は、主に上り方向を中心に激しい渋滞が発生する見通しです。【最大3時間超え!?】5月4日の渋滞予測を画像で見るNEXCO各社が発表している予測情報のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞が起こるとされている区間は次のとおりです。●東北道・上り羽生PA付近：14