渋滞は「Uターン」方向へシフト！

2026年のゴールデンウイークも終わりに差し掛かり、各地の高速道路では、いわゆるUターンラッシュが本格化します。きょう5月4日（月）は、主に上り方向を中心に激しい渋滞が発生する見通しです。

【最大3時間超え!?】5月4日の渋滞予測を画像で見る

NEXCO各社が発表している予測情報のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞が起こるとされている区間は次のとおりです。

●東北道

・上り羽生PA付近：14時〜23時に最大約25km

●常磐道

・上り柏IC付近：14時〜24時に最大約20km

●関越道

・上り坂戸西スマートIC付近：12時〜24時に最大約30km

●中央道

・上り小仏トンネル付近：3日14時〜5日1時、10時〜5日2時に最大約30km

●東京湾アクアライン

・下りアクアトンネル付近：6時〜15時に最大約18km

・上り海ほたるPA付近：13時〜6日1時に最大約15km

●東名高速

・下り綾瀬スマートIC付近：6時〜14時に最大約20km

・上り都夫良野トンネル付近：15時〜24時に最大約20km

●新東名高速

・下り岡崎東IC付近：16時〜23時に最大約20km

●東名阪道

・上り鈴鹿IC付近：15時〜21時に最大約20km

●神戸淡路鳴門道

・上り淡路IC付近：13時〜19時に最大約20km

●九州道

・上り広川IC付近：10時〜15時、17時〜19時に最大約20km

・上り基山PA先付近：15時〜21時に最大約15km

このうち、予測される渋滞の長さが最も長いのは、関越道の上り坂戸西スマートIC付近と、中央道の上り小仏トンネルでの約30kmです。特に後者は、渋滞が翌日深夜2時まで続く見込みであり、また5日の昼間も午前中から激しく渋滞する見通しです。

一方、通過に最も時間がかかる見通しなのは、東京湾アクアラインから首都高湾岸線（西行き）大井JCT付近まで延びる渋滞です。渋滞は2路線にまたがり、延長は最大18kmという予想。通過には最大3時間5分かかる恐れがあります。

Uターンラッシュの渋滞はあす2026年5月5日（火）がピークの予想で、次の日の5月6日（水）は混雑が比較的緩和する見込みです。NEXCO各社は渋滞抑制のため、渋滞のピーク時間帯を避けた利用を呼び掛けています。