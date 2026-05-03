◇セ・リーグヤクルト2ー12DeNA（2026年5月3日神宮）ヤクルトはDeNAに2−12で敗れ、連勝は2でストップ。DeNA戦は開幕から7連勝としていたが、今季初黒星を喫した。両リーグ20勝一番乗りもお預けとなった。救援陣が踏ん張れず、7回、8回、9回と失点を重ねた。9回には内野手の伊藤琉偉がベンチ前でキャッチボールする場面もあった。試合後、池山監督は「丸山翔大投手の球数がずいぶんかさんだので野手を登板させるという