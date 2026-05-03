歌舞伎俳優市川團十郎（48）が3日、東京・歌舞伎座を訪問した東京都の小池百合子知事（73）と対面した。この日初日を迎えた「團菊祭五月大歌舞伎」では、團十郎が出演する、江戸文化や魚河岸と縁深い「助六由縁江戸桜」が上演されている。また、團十郎は東京オリンピック、パラリンピック関連の行事に参加したり、長女市川ぼたんは都政が関わるイベントに出演するというつながりもある。小池知事は「大変楽しみにまいりました。こ