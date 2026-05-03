Image: Snow Peak 虫対策ってつい忘れてしまいませんか。特に、蚊の本格シーズンではない今は、完全に頭から抜け落ちています。庭や山道を歩いていてプ〜ンとかブブブブブブブとかの音が聞こえてきて初めて、「あ、虫対策忘れた〜」となっています。東南アジアに住んでいた頃は、デング熱やジカ熱が身近な脅威かつ本当に危険だったので、必死に虫対策していたのに。日本にきてからすっかり油