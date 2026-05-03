Image: Snow Peak

虫対策ってつい忘れてしまいませんか。特に、蚊の本格シーズンではない今は、完全に頭から抜け落ちています。庭や山道を歩いていてプ〜ンとかブブブブブブブとかの音が聞こえてきて初めて、「あ、虫対策忘れた〜」となっています。

東南アジアに住んでいた頃は、デング熱やジカ熱が身近な脅威かつ本当に危険だったので、必死に虫対策していたのに。日本にきてからすっかり油断するようになりました。ズボラなんです、私。

でも、そんなズボラな私が来月、山に遊びに行くんですよね。虫対策を含めて準備しないとな〜と思っていたところ、最高のアイテムを見つけました。「着ること」で解決しようという発想から生まれた「Insect Shield Mesh L/S T-Shirt」です。

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このTシャツは繊維に防虫加工を施し、虫を寄せ付けにくくする仕様です。

全体がフルメッシュなので通気性が高く、風は通しても虫は寄りにくいという、夏に理想的なバランスを実現しています。しかも洗濯耐久性が高く、繰り返し使えます。

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ゆったりしたシルエットですが、裾にドローコードが付いているので、絞っても良さそう。

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日差し対策や羽織としても活躍しそうですよね。

カラーはブラック、フォリッジ、グレージュの3色展開。ロングスリーブだけでなく、Tシャツやパンツ、ジャケットの展開もありますよ。

Source: Snow Peak