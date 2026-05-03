5月3日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の最終戦が行われ、最終順位が確定した。試合前時点で5クラブが41勝18敗で並ぶ大混戦に終止符が打たれ、7日に開幕する「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」の組み合わせも決まった。 東地区2位で最終戦を迎えた千葉ジェッツは、アルティーリ千葉に96－87で快勝し、自力でCSクォーターファイナルのホ