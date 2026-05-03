3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」が3日、公式Xを更新。4、5日に大阪・ヤンマースタジアム長居で行う公演について、客席からの撮影に関するお知らせを行い、反響を集めている。同公演について「お客様ご自身の携帯電話・スマートフォンでのみ公演中の写真・動画撮影が可能です」と案内。「撮影さえる場合は、周りの方へご配慮いただくなど、注意事項を必ずお守りください」とし、フラッシュ撮影やプロ仕様カメラ機材の使用、