サッカー女子のＷＥリーグで３日、ＩＮＡＣ神戸が長野を５―１で下し、４季ぶり２度目の優勝を決めた。

前半２分の吉田莉胡の先制点から大量ゴールで大勝し、４連勝で就任１年目の宮本ともみ監督のもと、２試合を残しての優勝。宮本監督は女性監督では初のＷＥリーグ優勝監督となった。

野々村芳和チェアは「ＷＥリーグ初代チャンピオンであるＩＮＡＣ神戸レオネッサは、今シーズン開幕から安定した戦いで見事４年ぶりにチャンピオンの座を奪還しました。

皇后杯、クラシエカップとタイトルに手が届かず、リーグ戦に強い思いを持って臨んできた選手たちの思いが実を結んだことと思います。

また、就任１年目ながら、チームをひとつにまとめ優勝に導いた宮本ともみ監督の手腕は素晴らしかったと思います。

ゴールのたびに監督のもとに駆け寄り喜ぶ選手たちの姿は、まさに監督への信頼の証であり今シーズンのＩＮＡＣ神戸レオネッサを象徴する印象的なシーンだったと思います。ＷＥリーグとしては初の女性監督タイトルホルダーとして今後の活躍にも大いに期待しています。

最後になりますが、これまでＩＮＡＣ神戸レオネッサを支えてくださったすべての皆様に、心より敬意を表しますとともに、来シーズンはクラブ創設２５周年事業の様々なイベントと共に更に進化したＩＮＡＣ神戸レオネッサがＷＥリーグを牽引（けんいん）してくれる存在になることを楽しみにしています」とコメントした。