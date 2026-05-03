歌手でタレントの早見優（59）が3日、自身のインスタグラムを更新し、同年度歌手デビューの“花の82年組”再会ショットを披露した。英語で「キョンキョンのコンサート、最高に楽しかった！何年かぶりに本木雅弘さんにお会いできて、本当に感激した」と書き出すと、自身と歌手でタレントの松本伊代、歌手で女優の小泉今日子、俳優で元「シブがき隊」の本木雅弘の4ショットをアップ。続けて日本語で「82年組ミニ同窓会キョン