＜中日クラウンズ最終日◇3日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞3打差を追ってスタートした堀川未来夢が7バーディ・ボギーなしの「63」を叩き出し、トータル16アンダーで4年ぶりのツアー5勝目を飾った。2019年末からパッティングのイップスに苦しみ、その影響が1Wにも出ているが「隠し方がつかめてきた」。今季の目標である年間王者に向け、早くもポイントランキング1位に浮上した。【写真】この