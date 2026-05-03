木村拓哉さん（53）が、長年在籍したビクターエンタテインメントから、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新たに設立されたプライベート レーベル『C&C STAGE』に移籍することが3日、レーベルの公式サイトなどで発表されました。木村さんがコメントを寄せ、今後の新しい挑戦について思いを明かしました。新設されたレーベル名は『C&C STAGE（シーアンドシーステージ）』。HPによると、木村さんのクリ