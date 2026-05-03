２年連続１５度目の優勝を飾った横浜ナイン＝横浜スタジアム（立石祐志写す）高校野球の春季神奈川県大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は３日、横浜スタジアムで決勝を行い、横浜が８−３で横浜創学館を下し、２年連続１５度目の頂点に立った。横浜は県内公式戦の連勝を３２に伸ばした。横浜は２−３の四回、千島大翼（３年）の適時打で同点に追い付く。五回は川上慧（２年）の犠飛や脇山魁音（同）の２ランなどで