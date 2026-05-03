物価高騰などで家計が苦しく、「給付付き税額控除」や「食料品の消費税率ゼロ」といった負担軽減策を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。ニュースなどで見聞きするものの、「結局1人あたり4万円もらえるの？」と疑問に思う方もいるはずです。 本記事では、2026年4月現在、高市内閣で議論が進められているこれら2つの制度について、実現した場合の具体的なメリットや想定される注意点を詳しく解説します。