[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](デンカS)※14:00開始主審:上原直人<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 64 バウマンDF 5 舞行龍ジェームズDF 25 藤原奏哉DF 26 佐藤海宏DF 77 舩木翔MF 7 大西悠介MF 8 白井永地MF 17 シマブク・カズヨシMF 30 奥村仁FW 18 若月大和FW 46 笠井佳祐控えGK 23 吉満大介DF 3 加藤徹也DF 15 早川史哉DF 24 森璃太DF 34 藤原優大DF 38 森昂大MF 13 落合陸MF 22 新井泰貴FW 55 マテ