[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](デンカS)

※14:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 64 バウマン

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 25 藤原奏哉

DF 26 佐藤海宏

DF 77 舩木翔

MF 7 大西悠介

MF 8 白井永地

MF 17 シマブク・カズヨシ

MF 30 奥村仁

FW 18 若月大和

FW 46 笠井佳祐

控え

GK 23 吉満大介

DF 3 加藤徹也

DF 15 早川史哉

DF 24 森璃太

DF 34 藤原優大

DF 38 森昂大

MF 13 落合陸

MF 22 新井泰貴

FW 55 マテウス・モラエス

監督

船越優蔵

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 23 高橋クリス

DF 29 田尾佳祐

DF 40 高嶋修也

DF 44 林田魁斗

MF 6 宮崎慎

MF 11 佐野竜眞

MF 13 前川大河

MF 17 牧山晃政

MF 60 森川裕基

MF 66 禹相皓

FW 77 村上悠緋

控え

GK 1 今村勇介

DF 20 イ・ギサン

DF 30 岡英輝

DF 35 左合修土

MF 8 森勇人

MF 14 石倉潤征

MF 15 岩本和希

FW 86 淺田彗潤

FW 90 後藤優介

監督

大嶽直人