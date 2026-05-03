新潟vs讃岐 スタメン発表
[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](デンカS)
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 30 奥村仁
FW 18 若月大和
FW 46 笠井佳祐
控え
GK 23 吉満大介
DF 3 加藤徹也
DF 15 早川史哉
DF 24 森璃太
DF 34 藤原優大
DF 38 森昂大
MF 13 落合陸
MF 22 新井泰貴
FW 55 マテウス・モラエス
監督
船越優蔵
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 23 高橋クリス
DF 29 田尾佳祐
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 6 宮崎慎
MF 11 佐野竜眞
MF 13 前川大河
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
MF 66 禹相皓
FW 77 村上悠緋
控え
GK 1 今村勇介
DF 20 イ・ギサン
DF 30 岡英輝
DF 35 左合修土
MF 8 森勇人
MF 14 石倉潤征
MF 15 岩本和希
FW 86 淺田彗潤
FW 90 後藤優介
監督
大嶽直人
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 26 佐藤海宏
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 30 奥村仁
FW 18 若月大和
FW 46 笠井佳祐
控え
GK 23 吉満大介
DF 3 加藤徹也
DF 24 森璃太
DF 34 藤原優大
DF 38 森昂大
MF 13 落合陸
MF 22 新井泰貴
FW 55 マテウス・モラエス
監督
船越優蔵
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 23 高橋クリス
DF 29 田尾佳祐
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 6 宮崎慎
MF 11 佐野竜眞
MF 13 前川大河
MF 17 牧山晃政
MF 60 森川裕基
MF 66 禹相皓
FW 77 村上悠緋
控え
GK 1 今村勇介
DF 20 イ・ギサン
DF 30 岡英輝
DF 35 左合修土
MF 8 森勇人
MF 14 石倉潤征
MF 15 岩本和希
FW 86 淺田彗潤
FW 90 後藤優介
監督
大嶽直人