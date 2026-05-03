【写真】岩本照のトレーニング＆カメラ目線カット／プライベートで登山やトレイルランニングを楽しむ岩本照 Snow Manの岩本照が、『Tarzan』924号に登場。公式Xで公開されたトレーニングカットが反響を集めている。 ■岩本照、タンクトップ＆短パン姿でたくましい腕を披露 『Tarzan』924号の特集「絶対に続けられる自宅トレーニング。」では、岩本が4種目以上の筋トレを週末1回にまとめて行う時短テ