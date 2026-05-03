気象庁は3日午前11時、奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。全国で最も早い梅雨入りです。3日午前10時ごろの奄美市の様子です。雨は降っていませんが、雲が広がっています。奄美地方では向こう1週間、前線の影響により曇りや雨の日が多くなる見込みで、気象庁は3日午前11時、奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より9日、2025年より2日早く、全国で最も早い梅雨入りです。3日の奄美地方は、