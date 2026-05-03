Image: Amazon これ、みんな買ったほうがいいんじゃないか？最近の半導体・メモリ不足＆ローカルLLM人気の影響なのか、なんだか極端に品薄になっているMac mini。買えた方々おめでとう！と拍手したいレベルのレアMacになっているのですが、購入するとわかることがあると思います。使いはじめるとすぐに気づくのです、こいつ、ポート足りないぞ…と。なので早めにフルアーマー化しておきまし