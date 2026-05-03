1万円以下でMac miniをフルアーマー化。ポート大盛りで
これ、みんな買ったほうがいいんじゃないか？
最近の半導体・メモリ不足＆ローカルLLM人気の影響なのか、なんだか極端に品薄になっているMac mini。
買えた方々おめでとう！と拍手したいレベルのレアMacになっているのですが、購入するとわかることがあると思います。
使いはじめるとすぐに気づくのです、こいつ、ポート足りないぞ…と。なので早めにフルアーマー化しておきましょう。
定番ですけど、UGREENのMac mini M4シリーズ用ドッキングステーション。今ならセール価格で9,999円という破格値です。
さまざまなポートを拡張＋SSDも内蔵できる
具体的にどれだけポートが増えるのかは上の画像のとおり。
まとめますと…
・前面
USB-A（10Gbps）×2／SD・microSDカードスロット
・背面
USB-A（5Gbps）×2／USB-A（10Gbps）×1／USB-C（10Gbps）×2
・底部
M.2 NVMe SSDスロット（最大8TB）
といった構成。
背面のUSB-AにはTime Machine用のHDDを接続してもいいですし、USB-Cも2ポートあるので、動画や写真用のSSDもそちらに挿せますね。
アクセスしやすい前面に、SDカードやUSB-Aポートが生えるのもよし。なんならSSDを内蔵できてストレージ不足まで解決できちゃうと、十分すぎるほどモリモリに盛れて、まさにフルアーマー化。 ついでに言えば、電源ボタンの押しにくさまで解決できます。
3,000円くらいのUSB-Cハブを買うよりも、断然使い勝手上だと思うので、Mac miniオーナーはこれ買っておくと幸せになれると思いますよ。
あっ、そうそう…
値段は3倍しますが、Mac mini（M4 Pro）を選んだ方はThunderbolt 5対応の上位モデルも選択肢としてどうぞ。こちらはDisplayPortやThunderboltでの映像出力にも対応しています。
Source: Amazon（1、2）