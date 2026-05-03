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これ、みんな買ったほうがいいんじゃないか？

最近の半導体・メモリ不足＆ローカルLLM人気の影響なのか、なんだか極端に品薄になっているMac mini。

買えた方々おめでとう！と拍手したいレベルのレアMacになっているのですが、購入するとわかることがあると思います。

使いはじめるとすぐに気づくのです、こいつ、ポート足りないぞ…と。なので早めにフルアーマー化しておきましょう。

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定番ですけど、UGREENのMac mini M4シリーズ用ドッキングステーション。今ならセール価格で9,999円という破格値です。

さまざまなポートを拡張＋SSDも内蔵できる

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具体的にどれだけポートが増えるのかは上の画像のとおり。

まとめますと…

・前面 USB-A（10Gbps）×2／SD・microSDカードスロット ・背面 USB-A（5Gbps）×2／USB-A（10Gbps）×1／USB-C（10Gbps）×2 ・底部 M.2 NVMe SSDスロット（最大8TB）

といった構成。

背面のUSB-AにはTime Machine用のHDDを接続してもいいですし、USB-Cも2ポートあるので、動画や写真用のSSDもそちらに挿せますね。

アクセスしやすい前面に、SDカードやUSB-Aポートが生えるのもよし。なんならSSDを内蔵できてストレージ不足まで解決できちゃうと、十分すぎるほどモリモリに盛れて、まさにフルアーマー化。 ついでに言えば、電源ボタンの押しにくさまで解決できます。

3,000円くらいのUSB-Cハブを買うよりも、断然使い勝手上だと思うので、Mac miniオーナーはこれ買っておくと幸せになれると思いますよ。

あっ、そうそう…

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値段は3倍しますが、Mac mini（M4 Pro）を選んだ方はThunderbolt 5対応の上位モデルも選択肢としてどうぞ。こちらはDisplayPortやThunderboltでの映像出力にも対応しています。

Source: Amazon（1、2）

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