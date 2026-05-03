人気レースクイーンの池永百合（30）が3日、自身のインスタグラムを更新。ショーパン＆ニーハイブーツ・コス姿を披露した。「SUPERGTRd.2Fuji今日から富士スピードウェイでSUPERGTRd.2が開催です！！天気も持ちそうでよかった」とつづり、ショーパン＆ニーハイブーツのコスチューム姿の写真をアップ。「64号車Modulo Nakajima Racingの応援をよろしくお願いします」と呼び掛け、ハッシュタグで「SUPERGT」「スーパー