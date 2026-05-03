「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）首位の阪神が１６安打で大勝した。佐藤輝明内野手が初回に先制適時二塁打、八回は８号ソロを放ち４安打２打点。先発の大竹耕太郎投手は緩急を生かし７回４安打１失点で２勝目をつかんだ。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「ベンチワークの差が出た」と断じた。◇◇九回の４失点は誤算だったが、内容的には阪神の一方的な試合。ベンチワークの差が出たと感じる。まず、試合