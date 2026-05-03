結婚10年目を迎えた節目の誕生日に、Aさんは「君はこれが好きだろう」と、妻がかつて絶賛していた有名店のスイーツを買って帰った。自分を「妻の好みを熟知している優しい夫」だと疑わないAさん。 【画像】メッセージを送る出張中の夫と妻のやりとりが話題 皮下勇生 皮下勇生 しかし、受け取った妻の反応はどこか冷ややかだ。実は妻は最近ダイエットを始めており、好みのジャンルも甘いものからスパイス料理へと変わ