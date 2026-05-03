気になる女の子と初めてのキス。無言でキスする方もいらっしゃる一方で、言葉を投げかけてからキスする方もいらっしゃるようです。もちろん、無言でスマートにキスできれば良いのですが、緊張のため無言でキスを実行できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回、キスする前の一言をスムーズに言えるように、「キスする前のセリフ７パターン」を紹介させていただきます。【１】「好きです。」付き合う前の女の子に対