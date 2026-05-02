バレーボールの大同生命SVリーグは2日、愛知県の岡崎市総合体育館などで2戦先勝方式の男子プレーオフ準々決勝第2戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）3位のJ愛知が同6位の東京GBを3―0で下して2連勝し、準決勝に進出した。RS4位の名古屋は同5位の広島Tに3―2で勝ち、2連勝で準決勝に進んだ。