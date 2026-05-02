午後6時28分ごろ近畿地方で震度4の地震がありました。山口県内でも周防大島町で震度2が観測されています。山口県内で観測された震度は次の通りです。震度２周防大島町震度１周南市山口市岩国市柳井市上関町震源地は奈良県震源の深さは70キロ地震の規模はM5･7と推定されています。この地震による津波の心配はありません。