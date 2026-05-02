2日午後6時28分ごろ、三重県、奈良県、和歌山県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。 気象庁によりますと、震源は奈良県で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度4を観測したのは、三重県南部、奈良県、和歌山県北部、和歌山県南部です。 最大震度4を観測したのは、三重県の尾鷲市と熊野市、それに三重紀北町、奈