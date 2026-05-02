プロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦は２日、東京ドームで行われる。試合に花を添えるラウンドガールの一員として、モデルのあらた唯が登場。以前にも那須川天心の試合などでラウンドガールを務め、“美しすぎるラウンドガール”と話題になった、あらたはこの日自身のＸに「【ＮＴＴｄｏｋｏｍｏｐ