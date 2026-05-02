春の北信越高校野球新潟県大会は2日、2回戦8試合が行われました。新潟県央工業や六日町、長岡大手などの公立シード勢がベスト16進出を決めました。 【2回戦試合結果】 関根学園 3-2 高田北城 加茂暁星 12-0 佐渡(6回コールド) 東京学館新潟 8-1 巻総合(8回コールド) 新潟県央工業 12-1 柏崎工業(5回コールド) 新発田中央 10-0 新潟南(7回コールド) 長岡大手 9-4 糸魚川 六日町 10-0 十総・塩沢(